Пермского педагога, раненного лицеистом, выписали из больницы

Людмила Ишменева пострадала от рук своего ученика Фото: Анна Майорова © URA.RU

Учителя физики из лицея №1 города Березники (Пермский край) Людмилу Ишменеву, пострадавшую от действий своего ученика, выписали из больницы. Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства Пермского края.

«Учительница сегодня выписана из Пермской краевой клинической больницы», — сообщается на официальном сайте губернатора. Уточняется, что через три дня после операции учителя перевели из реанимации в общую палату, где женщина восстанавливалась еще девять дней.

URA.RU подробно писало о нападении на Ишменеву. ЧП произошло 21 мая: ученик ножом нанес ранение учительнице. После инцидента нападавшего подростка задержали, а педагога отправили на вертолете в Пермь для оказания помощи. Во время лечения Ишменеву навещал глава региона Дмитрий Махонин.