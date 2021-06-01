01 июня 2021
31 мая 2021

Пермского педагога, раненного лицеистом, выписали из больницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Людмила Ишменева пострадала от рук своего ученика Фото:

Учителя физики из лицея №1 города Березники (Пермский край) Людмилу Ишменеву, пострадавшую от действий своего ученика, выписали из больницы. Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства Пермского края.

«Учительница сегодня выписана из Пермской краевой клинической больницы», — сообщается на официальном сайте губернатора. Уточняется, что через три дня после операции учителя перевели из реанимации в общую палату, где женщина восстанавливалась еще девять дней.

URA.RU подробно писало о нападении на Ишменеву. ЧП произошло 21 мая: ученик ножом нанес ранение учительнице. После инцидента нападавшего подростка задержали, а педагога отправили на вертолете в Пермь для оказания помощи. Во время лечения Ишменеву навещал глава региона Дмитрий Махонин.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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