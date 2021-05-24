Пермский губернатор навестил учителя, на которого напал школьник

Дмитрий Махонин рассказал о состоянии учителя, которого ранил ножом школьник Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин навестил в больнице учителя лицея №1 города Березники, пострадавшего от нападения школьника. На своей странице в Instagram глава региона сообщил, что сейчас педагог «чувствует себя нормально».

«Вчера Людмилу Николаевну Ишменеву, учительницу физики березниковского лицея № 1, перевели из реанимации в общую палату. Она чувствует себя нормально, но нужно время на восстановление после тяжелой операции. В этом ей сейчас и помогают наши врачи. Пожелал Людмиле Николаевне скорейшего выздоровления», — написал Махонин.

Краевые власти планируют оказать помощь Людмиле Ишменевой. Нападение на учителя физики лицея №1 в Березниках было совершено 17-летним лицеистом в минувшую пятницу. Во время урока юноша нанес педагогу ранение ножом, который он принес с собой в школу. Юношу арестовали на два месяца, возбуждено уголовно дело по статье «покушение на убийство».