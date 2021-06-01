01 июня 2021

Мэр Екатеринбурга утвердил главу самого проблемного района

© Служба новостей «URA.RU»
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Детские лагеря Буревестник и Уральские изумруды. Екатеринбург, боликов владимир
Владимир Боликов был командирован в администрацию Кировского района в начале апреля Фото:

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил экс-вице-мэра Владимира Боликова в должности главы Кировского района. Информация об этом появилась на сайте районной администрации. Боликов избавился от приставки «и. о.» с 1 июня, сообщает источник URA.RU в мэрии. В статусе врио Боликов руководил Кировской администрацией с начала апреля, а до этого восемь лет курировал городскую торговлю.

«По указу главы [Екатеринбурга Алексея Орлова], с 1 июня Боликов работает как полновесный глава Кировского района», — поделился источник. В пресс-службе мэрии подтвердили эту информацию.

В кресле главы района Боликов сменил Александра Лошакова, которого Орлов отстранил от работы 5 февраля. Фамилия чиновника фигурирует в уголовном деле о махинациях с дорожными ремонтами. В ноябре 2020-го ФСБ проводила обыски в Кировской администрации и задерживала Лошакова для допроса. По делу также проходят начальник отдела по благоустройству Кировского района Илья Лобода (находится в СИЗО), директор Кировского ДЭУ Сергей Худяков и главный инженер ДЭУ Александр Юхно (на них в начале февраля был наложен запрет определенных действий).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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