Тарко-Сале возобновляет авиасообщение с Тюменью

Возобновляются регулярные авиарейсы запускаются между Тарко-Сале (ЯНАО) и Тюменью. Перевозить пассажиров будет авиакомпания UTair самолетом АН-24. Об этом URA.RU сообщили в аэропорту Тарко-Сале.
«У нас грунтовый аэродром, грунтовая полоса, и во время весенней распутицы ее размочило. Теперь ее привели в соответствие с требованиями, и с 24 июня возобновляются рейсы», — уточнили в аэропорту Тарко-Сале.
Там также отметили, что собираются запускать авиасообщение с Салехардом. Планируется, что рейсы будет выполнять ООО «Авиакомпания „СКОЛ“», сейчас ведутся переговоры с ГКУ «Дирекция транспорта ЯНАО».
Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания UTair запускала дополнительные рейсы между Тарко-Сале и Тюменью. Их добавляли по просьбе жителей.
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