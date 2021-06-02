Тарко-Сале возобновляет авиасообщение с Тюменью

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Споттинг. Курган, аэропорт, зал ожидания, utair, посадочные места
Первый рейс запланирован на 24 июня Фото:

Возобновляются регулярные авиарейсы запускаются между Тарко-Сале (ЯНАО) и Тюменью. Перевозить пассажиров будет авиакомпания UTair самолетом АН-24. Об этом URA.RU сообщили в аэропорту Тарко-Сале.

«У нас грунтовый аэродром, грунтовая полоса, и во время весенней распутицы ее размочило. Теперь ее привели в соответствие с требованиями, и с 24 июня возобновляются рейсы», — уточнили в аэропорту Тарко-Сале.

Там также отметили, что собираются запускать авиасообщение с Салехардом. Планируется, что рейсы будет выполнять ООО «Авиакомпания „СКОЛ“», сейчас ведутся переговоры с ГКУ «Дирекция транспорта ЯНАО».

Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания UTair запускала дополнительные рейсы между Тарко-Сале и Тюменью. Их добавляли по просьбе жителей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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