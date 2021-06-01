01 июня 2021
31 мая 2021

Источник: пермский депутат Госдумы сменит партию перед выборами

© Служба новостей «URA.RU»
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Подборка фото предвыборной агитации Пермь часть 2
Депутат Госдумы Дмитрий Сазонов может перейти из «Единой России» к «Новым людям» Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Депутат Госдумы от Пермского края (округ №61) Дмитрий Сазонов для участия в выборах сменит «Единую Россию» на другую партию. Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, утверждает, что именно такой сценарий сейчас является основным в разговорах региональных политических администраторов.

«Сазонов после такого мощного поражения (9-е место в списке „Единой России“ на праймериз — прим. редакции) явно не пойдет на выборы в партийных списках. Зачем ему заведомо непроходное место? Он сейчас партию менять будет, самовыдвиженцу собрать подписи практически нереально», — рассказал URA.RU инсайдер.

Источник URA.RU из политтусовки края предположил, что Сазонов мог договориться с руководством региона о трудоустройстве в органы исполнительной власти края. Но данный сценарий полностью опровергает источник агентства, близкий к администрации губернатора.

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Сам Сазонов в беседе с URA.RU отказался комментировать информацию о своем участии в выборах от других политических партий. Он пояснил, что необходимо дождаться партийной конференции, которая пройдет 19 июня.

Политтехнолог Олег Борисенко сообщил URA.RU, что Сазонов после проигрыша на праймериз мог бы договориться о выдвижении в Госдуму от «Справедливой России — За правду» или «Новых людей». «Ресурс у него есть, в том числе финансовый», — пояснил Борисенко. Он уточнил, что участие Сазонова в выборах в качестве самовыдвиженца даже на уровне заксобрания края является маловероятным.

URA.RU рассказывало, что Сазонов за несколько дней до начала праймериз отказался от участия в предварительном голосовании по одномандатному округу. В федеральном избирательном списке он занял 9-е место, набрав 2527 голосов (первое место — 49848 голосов).

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