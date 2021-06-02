Минэнерго назвало регионы России, где бесплатно проведут газ

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Минэнерго РФ отобрало 15 пилотных регионов для бесплатной газификации Фото:

Минэнерго РФ отобрало 15 пилотных регионов, в которых будет реализовываться программа ускоренной бесплатной догазификации домовладений граждан. Об этом сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в рамках ПМЭФ.

«В итоге мы отобрали 15 регионов — это Амурская, Архангельская, Курганская, Тюменская, Челябинская области, Пермский, Забайкальский, Красноярский края, Республика Дагестан, Республика Бурятия и другие. Мы считаем, что это не конечный перечень», — передает его слова ТАСС. Он отметил, что в дальнейшем количество регионов будет увеличено, сейчас налаживается взаимодействие с министерствами энергетики субъектов РФ.

Ранее в Госдуме приняли закон с поправками «Единой России» о бесплатном подключении жилых домов к газу. Первый этап проведут до 2023 года, а второй — до 2030 года. По словам руководителя фракции ЕР Сергея Неверова, президент РФ Владимир Путин поставил задачу подводить газ бесплатно, чтобы люди не платили за это. Этим займется «Газпром», а там, где компания не присутствует, появится региональный оператор газификации. Роста тарифов выше инфляции обещают не допустить, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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