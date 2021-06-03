Для российских школьников создадут отдельный интернет

Данная мера позволит поддерживать обучение в школах Фото: Анна Майорова © URA.RU

Российские школьники в скором времени будут пользоваться отдельным — «белым» интернетом. Это значит, что некоторые данные и сайты во всемирной сети будут заблокированы для детей. Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Создается так называемый „белый“ интернет для школьников. Там тоже есть соцсети, мессенджеры», — заявил глава Минпросвещения на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Прямая трансляция форума идет на его официальном сайте.

Кравцов также сообщил, что в «белом» интернете будет проверенное содержание. «Мы не идем по пути запрета — мы идем по пути тех возможностей, которые дает цифровая образовательная среда», — пояснил министр просвещения, отметив также, что данная мера позволит поддерживать обучение в школах.

Ранее Кравцов выступил с еще одной инициативой. Он считает, что проверка домашнего задания в школах должна быть автоматизирована, пишет «Национальная служба новостей». По мнению министра просвещения, внедрение цифровой образовательной среды позволит избавить учителей от рутинной бумажной работы. Отчеты по каждому ребенку, классу и школе будут генерироваться автоматически, и так же на электронной платформе будет проходить проверка домашних заданий школьников, передает телеканал 360.