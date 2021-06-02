Кабачки, которые привезли из Казахстана, относились к подкарантинной продукции (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Петуховском районе (Курганская область) остановили фуру, перевозившую из Казахстана 19,5 тонны кабачков и свеклы. Об этом URA.RU 3 июня сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Груз в Россию пытались ввезти 2 июня. «Партия растительной продукции (кабачки и свекла) общей массой 19,5 тонны ввозилась с нарушением: на упаковках отсутствовала маркировка», — рассказали в пресс-службе ведомства. В ведомстве объяснили, что на каждой упаковке подкарантинной продукции должна быть маркировка, содержащая информацию о названии продукции, стране и месте ее происхождения, стране-экспортере и стране-реэкспортере.

Перевозчика из Республики Казахстан обвинили в нарушении порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции. Ему запретили ввозить данную продукцию на территорию России. Машину с овощами вернули в Казахстан.

В мае в регион пытались ввезти из Казахстана сухофрукты, орехи и пчел. Месяцем ранее в Курганскую область не пропустили машины с 18 тоннами чилийского лосося, которые следовали из Киргизии.

В Курганскую область не пустили 19,5 тонны овощей Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям