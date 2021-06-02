Вице-спикера думы Салехарда атаковали хейтеры за подарок школе

Лариса Цупикова передала Обдорской гимназии парковку для 12 велосипедов Фото: администрация Салехарда, официальный сайт

Заместитель председателя городской думы Салехарда (ЯНАО) Лариса Цупикова передала Обдорской гимназии подарок предпринимателей — велопарковку. После публикации сообщения в официальной группе мэрии в социальных сетях появилось множество комментариев: депутата обвинили в предвыборном пиаре.

«Цупикова приобрела велостоянку за счет «Салехарддорстроя», — написал Антон Болотских. «Пришла, сфотографировалась, работа проделана», — согласился с комментатором Сергей Хорошавин. «Ее то заслуга в чем?» — выразил недоумение Сергей Чуканов. Некоторые посоветовали Цупиковой сменить тех, кто отвечает за ее имидж. «Как же убого и устарело выглядят все эти кампании предвыборные… Наймите себе уже знающих свое дело PR-менеджеров и не позорьтесь», — выразил свое мнение Igor Samoylov.

Поводом для травли депутата гордумы стала публикация в официальной группе мэрии «ВКонтакте». «Лариса Цупикова передала Обдорской гимназии оборудование для велостоянки на 12 мест», — написали администраторы группы, уточнив, что подарок приобрели за счет средств «Салехарддорстроя».

Сама Лариса Цупикова, отвечая на вопросы URA.RU заметила, что каждый имеет право на мнение. «22 мая я была в Обдорской гимназии на празднике, посвященном последнему звонку. Общалась с ребятами, они рассказали, что многие из них, как только становится тепло, приезжают в школу на велосипедах. Но цивилизованной парковки нет, и финансовой возможности ее сделать у школы тоже нет. Как депутат городской думы я обратилась за помощью к предпринимателям», — рассказала собеседница агентства.

Ранее URA.RU рассказывало, что Лариса Цупикова вошла в шорт-лист лидеров праймериз «Единой России». По Салехардскому избирательному округу она набрала порядка 9,5 тысячи голосов.