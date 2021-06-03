В Кремле отреагировали на идею Зюганова изменить политику России

Ранее Зюганов предложил изменить госполитику страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кремле отреагировали на открытое письмо лидера КПРФ Геннадия Зюганова, предлагающего изменить курс госполитики. Эта тема была затронута в ходе общения пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова с журналистами на конференц-колле.

«Не знаю, поступало ли оно по формальным каналам. Там говорится о разных решениях. Например, о ключевой ставке. Но это прерогатива Центробанка, а не президента. Что касается колебания цен на топливо и другие товары… Да, это происходит в силу разной конъюнктуры, рыночного регулирования. Данные процессы под контролем правительства», — уточнил Песков.

Вместе с тем, он попросил обратить внимание на то, как руководство РФ смогло организовать жизнь страны в условиях пандемии. «Не всем странам удалось так минимизировать последствия», — добавил Песков.

Зюганов обратился к руководству России в начале месяце. Он призвал поменять госполитику. Иначе, по мнению лидера КПРФ, стране грозит крах.