В Кремле отреагировали на идею Зюганова изменить политику России

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Парад на Красной площади. Москва, мельников иван, зюганов геннадий
Ранее Зюганов предложил изменить госполитику страны Фото:

В Кремле отреагировали на открытое письмо лидера КПРФ Геннадия Зюганова, предлагающего изменить курс госполитики. Эта тема была затронута в ходе общения пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова с журналистами на конференц-колле.

«Не знаю, поступало ли оно по формальным каналам. Там говорится о разных решениях. Например, о ключевой ставке. Но это прерогатива Центробанка, а не президента. Что касается колебания цен на топливо и другие товары… Да, это происходит в силу разной конъюнктуры, рыночного регулирования. Данные процессы под контролем правительства», — уточнил Песков.

Вместе с тем, он попросил обратить внимание на то, как руководство РФ смогло организовать жизнь страны в условиях пандемии. «Не всем странам удалось так минимизировать последствия», — добавил Песков.

Зюганов обратился к руководству России в начале месяце. Он призвал поменять госполитику. Иначе, по мнению лидера КПРФ, стране грозит крах.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...