02 июня 2021
01 июня 2021

«Дочка» Газпрома в Новом Уренгое массово сокращает персонал

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, газпром, зск, завод стабилизации конденсата
Уведомления о сокращении были вручены еще два месяца назад Фото:

Порядка 150 работников Новоуренгойского газохимического комбината (НГХК, дочернее предприятие ПАО «Газпром») в ближайшее время будут уволены в связи с сокращением штатов предприятия. Об этом сообщили источники URA.RU в газовой столице.

По словам собеседников агентства, уведомления о сокращении работники получили почти два месяца назад. «Всего будет уволено около 150 человек, на днях срок уведомлений истекает», — рассказали источники URA.RU на условиях анонимности.

Официально подтвердить или опровергнуть сообщения инсайдеров на момент публикации не удалось. В пресс-службе НГХК на звонок никто не ответил, в адрес предприятия вопросы были направлены по электронной почте, письмо также осталось без ответа.

Ранее URA.RU рассказывало о сокращениях на НГХК. Тогда персоналу объяснили происходящее раздутостью штатов и обещали выплатить при увольнении все причитающиеся пособия.

Финансовые проблемы у НГХК начались еще четыре года назад. Комбинат уже тогда брал кредит на 15,7 млрд рублей. Предприятие так и не было введено в эксплуатацию, а позже стало известно о планах на строительство газохимического кластера в районе Бованенково.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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