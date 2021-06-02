«Дочка» Газпрома в Новом Уренгое массово сокращает персонал

Порядка 150 работников Новоуренгойского газохимического комбината (НГХК, дочернее предприятие ПАО «Газпром») в ближайшее время будут уволены в связи с сокращением штатов предприятия. Об этом сообщили источники URA.RU в газовой столице.
По словам собеседников агентства, уведомления о сокращении работники получили почти два месяца назад. «Всего будет уволено около 150 человек, на днях срок уведомлений истекает», — рассказали источники URA.RU на условиях анонимности.
Официально подтвердить или опровергнуть сообщения инсайдеров на момент публикации не удалось. В пресс-службе НГХК на звонок никто не ответил, в адрес предприятия вопросы были направлены по электронной почте, письмо также осталось без ответа.
Ранее URA.RU рассказывало о сокращениях на НГХК. Тогда персоналу объяснили происходящее раздутостью штатов и обещали выплатить при увольнении все причитающиеся пособия.
Финансовые проблемы у НГХК начались еще четыре года назад. Комбинат уже тогда брал кредит на 15,7 млрд рублей. Предприятие так и не было введено в эксплуатацию, а позже стало известно о планах на строительство газохимического кластера в районе Бованенково.
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