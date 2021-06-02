02 июня 2021

Суд вынес приговор первому члену екатеринбургской банды шпионов. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Криминальный авторитет Олег Шишканов на судебном заседании по избранию ему меры пресечения Басманным районным судом г. Москвы. Москва, подследственный, полицейские, заключенные, решетка, скамья подсудимых, судебный пристав, подсудимый, полиция, суд, арестант, вор в законе, конвой
Члена группировки приговорили к 1 году 4 месяцам в колонии строгого режима Фото:

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Александру Зеленцову — члену группировки, следившей за свердловскими политиками и бизнесменами. Его признали виновным и назначили срок в колонии строгого режима. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. Информацию подтвердили в пресс-службе суда.

«Одного из участников банды по фамилии Зеленцов приговорили к 1 году и 4 месяцам лишения свободы. Суд признал его вину в незаконном получении биллинговой информации в отношении сотрудников органов государственной власти», — поделился собеседник агентства. По версии инсайдера, Зеленцов пошел на сделку со следствием, чтобы смягчить себе приговор.

Уголовное дело расследовалось по статьям 138 (нарушение тайны переписки и телефонных переговоров) и 327 (подделка документов) УК РФ. В картотеке дел информация по процессу засекречена. В пресс-службе Кировского райсуда корреспонденту URA.RU подтвердили вынесение приговора Зеленцову и уточнили, что решение может быть обжаловано.

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Силовики считают, что с осени 2019 года группа из более чем 10 человек незаконно прослушивала бывшего вице-мэра Илью Захарова (ныне советник губернатора и глава Центра управления регионом), спикера гордумы Игоря Володина, советника губернатора Анатолия Шарапова и совладельца компании «Мотив» Виталия Кочеткова, а также следила за ними. Кроме того, банду подозревают в нападениях на коммерсантов и поджогах чужого имущества.

В конце марта силовики задержали предполагаемых членов группировки. Следователи собирают доказательную базу для привлечения к ответственности заказчика преступлений, инкриминируемых группе. 3 июня сотрудники ФСБ провели обыски в четырех управляющих компаниях Екатеринбурга, где, предположительно, были фиктивно трудоустроены подозреваемые.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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