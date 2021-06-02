Члена группировки приговорили к 1 году 4 месяцам в колонии строгого режима Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Александру Зеленцову — члену группировки, следившей за свердловскими политиками и бизнесменами. Его признали виновным и назначили срок в колонии строгого режима. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. Информацию подтвердили в пресс-службе суда.

«Одного из участников банды по фамилии Зеленцов приговорили к 1 году и 4 месяцам лишения свободы. Суд признал его вину в незаконном получении биллинговой информации в отношении сотрудников органов государственной власти», — поделился собеседник агентства. По версии инсайдера, Зеленцов пошел на сделку со следствием, чтобы смягчить себе приговор.

Уголовное дело расследовалось по статьям 138 (нарушение тайны переписки и телефонных переговоров) и 327 (подделка документов) УК РФ. В картотеке дел информация по процессу засекречена. В пресс-службе Кировского райсуда корреспонденту URA.RU подтвердили вынесение приговора Зеленцову и уточнили, что решение может быть обжаловано.

Силовики считают, что с осени 2019 года группа из более чем 10 человек незаконно прослушивала бывшего вице-мэра Илью Захарова (ныне советник губернатора и глава Центра управления регионом), спикера гордумы Игоря Володина, советника губернатора Анатолия Шарапова и совладельца компании «Мотив» Виталия Кочеткова, а также следила за ними. Кроме того, банду подозревают в нападениях на коммерсантов и поджогах чужого имущества.

В конце марта силовики задержали предполагаемых членов группировки. Следователи собирают доказательную базу для привлечения к ответственности заказчика преступлений, инкриминируемых группе. 3 июня сотрудники ФСБ провели обыски в четырех управляющих компаниях Екатеринбурга, где, предположительно, были фиктивно трудоустроены подозреваемые.