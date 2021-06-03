Милонов рассказал, как сделать США нищей страной

Полный отказ от доллара пойдет на пользу России и навредит США, сделав ее самой нищей страной. Таким мнением с URA.RU поделился депутат Госдумы Виталий Милонов.
«Чем быстрее мы это сделаем, тем лучше будет для нас. Мы, по крайней мере, перестанем зависеть от этой валюты. Если нашему примеру последуют наши экономические союзники, то это будет уже ощутимо для американцев. Я уверен, что пойдет шквал отказа от доллара по всему миру», — сказал парламентарий. Он отметил, что доллар является самой необеспеченной валютой в мире. Как только он перестанет быть средством международных платежей, США превратится в самую нищую страну, считает Милонов.
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия полностью откажется от доллара в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ) в течение месяца. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что процесс дедолларизации идет не только в РФ, но и во многих странах, которые начали беспокоиться о надежности американской валюты.
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