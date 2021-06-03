Власти ЯНАО придумали, как поздравить региональных медработников

Постановление о выплатах к Дню медработника подписал губернатор ЯНАО Фото: Анна Майорова © URA.RU

Работники медицинских учреждений, подчиненных департаменту здравоохранения ЯНАО, в 2021 году получат дополнительную единовременную выплату в честь профессионального праздника. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте окружного правительства.

Согласно тексту документа, выплата производится в связи с Днем медицинского работника, в целях дополнительной социальной поддержки. «Произвести в 2021 году единовременную выплату в размере 15 000 рублей работникам, основным местом работы которых являются медицинские организации и иные организации, подведомственные департаменту здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа», — указано в постановлении за подписью губернатора Дмитрия Артюхова.

В пресс-службе правительства ЯНАО пояснили: деньги на выплату данной премии изначально не были заложены в бюджет окружного департамента здравоохранения. Именно поэтому потребовалось издавать отдельное постановление регионального правительства.

Ранее власти ЯНАО изменили правила начисления медикам коронавирусных выплат. При этом медицинские работники в ходят в число самых востребованных в регионе профессий.