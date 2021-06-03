Собянин: когда в Москве отменят все COVID-ограничения

Отмена ограничений из-за коронавируса зависит от формирования коллективного иммунитета Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти Москвы рассчитывают к осени снять коронавирусные ограничения на массовые мероприятия. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Градоначальник заявил, что к осени у москвичей должен сформироваться коллективный иммунитет к COVID-19. «Остались профилактические меры, все остальное мы уже давно [отменили]. Массовые мероприятия, это те ограничения, которые остались, скорее всего где-то ближе к осени [возобновятся в нормальном режиме]», — приводит «Интерфакс» слова Собянина.

Мэр Москвы уже неоднократно говорил, что сроки отмены коронавирусных ограничений будут зависеть от скорости формирования коллективного иммунитета, пишет Life . В Роспотребнадзоре также ожидают, что граждане выработают антитела к COVID-19 к осени 2021 года.