02 июня 2021
01 июня 2021

Массовое увольнение кондукторов в Перми решили отложить

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, кондуктор, общественный транспорт, защитная маска, не прислоняться
Власти Перми признали отказ от кондукторов в общественном транспорте преждевременным Фото:

Власти Перми решили доработать эксперимент по отказу от кондукторов в общественном транспорте Перми. Об этом заявил начальник департамента транспорта мэрии Анатолий Путин. По его словам, эксперимент выявил ряд недостатков. О них чиновник рассказал на заседании временной транспортной комиссии, сообщается на сайте гордумы Перми.

«Во-первых, [необходимо] автоматизировать пересадки по транспортной карте, чтобы водитель не отвлекался на выдачу билетов и рейсы не задерживались. Во-вторых — устранить технические проблемы с оплатой, из-за чего 42% пассажиров не смогли оплатить проезд и стали „зайцами“», — отметил Путин. По этой причине, планы по переходу с 1 июля 2021 года на бескондукторную систему оплаты сдвигаются, добавил чиновник. На какой именно срок — он не уточнил.

URA.RU рассказывало, что в рамках масштабной транспортной реформы, в Перми в течение месяца проводился эксперимент по отказу от кондукторов в городском общественном транспорте. Во время эксперимента горожане жаловались, что валидаторы считывать отказывались некоторые банковские карты.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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