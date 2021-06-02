Массовое увольнение кондукторов в Перми решили отложить

Власти Перми признали отказ от кондукторов в общественном транспорте преждевременным Фото: Илья Московец © URA.RU

Власти Перми решили доработать эксперимент по отказу от кондукторов в общественном транспорте Перми. Об этом заявил начальник департамента транспорта мэрии Анатолий Путин. По его словам, эксперимент выявил ряд недостатков. О них чиновник рассказал на заседании временной транспортной комиссии, сообщается на сайте гордумы Перми.

«Во-первых, [необходимо] автоматизировать пересадки по транспортной карте, чтобы водитель не отвлекался на выдачу билетов и рейсы не задерживались. Во-вторых — устранить технические проблемы с оплатой, из-за чего 42% пассажиров не смогли оплатить проезд и стали „зайцами“», — отметил Путин. По этой причине, планы по переходу с 1 июля 2021 года на бескондукторную систему оплаты сдвигаются, добавил чиновник. На какой именно срок — он не уточнил.

URA.RU рассказывало, что в рамках масштабной транспортной реформы, в Перми в течение месяца проводился эксперимент по отказу от кондукторов в городском общественном транспорте. Во время эксперимента горожане жаловались, что валидаторы считывать отказывались некоторые банковские карты.