03 июня 2021

В администрации президента предложили обложить блогеров налогами

© Служба новостей «URA.RU»
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Блогеров могут заставить платить налоги Фото:

Блогеры, зарабатывающие на этом деньги, должны платить с них налоги. Такое заявление сделал заместитель начальника Управления президента по общественным проектам Александр Журавский.

«Платить налоги вообще-то принято в странах, где право регулирует все финансовые аспекты жизни граждан, а блогеры их не платят, — почему?», — цитирует чиновника «Парламентская газета». Этот вопрос он задал в ходе дискуссии, посвященной регулированию блогосферы, прошедшей в рамках Петербургского международного экономического форума.

Ранее блогер Даня Милохин признался, что за месяц он потратил 500 тысяч рублей только на услуги водителя. В беседе с URA.RU депутат Госдумы Виталий Милонов также заявил о необходимости обременить налогами успешных блогеров. «Они сейчас очень маленькие налоги платят, а должны платить налоги больше», — сказал он.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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