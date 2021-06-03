В администрации президента предложили обложить блогеров налогами

Блогеры, зарабатывающие на этом деньги, должны платить с них налоги. Такое заявление сделал заместитель начальника Управления президента по общественным проектам Александр Журавский.
«Платить налоги вообще-то принято в странах, где право регулирует все финансовые аспекты жизни граждан, а блогеры их не платят, — почему?», — цитирует чиновника «Парламентская газета». Этот вопрос он задал в ходе дискуссии, посвященной регулированию блогосферы, прошедшей в рамках Петербургского международного экономического форума.
Ранее блогер Даня Милохин признался, что за месяц он потратил 500 тысяч рублей только на услуги водителя. В беседе с URA.RU депутат Госдумы Виталий Милонов также заявил о необходимости обременить налогами успешных блогеров. «Они сейчас очень маленькие налоги платят, а должны платить налоги больше», — сказал он.
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