Суд ответил на просьбу смягчить наказание рейдеру Федулеву

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Суд над Заворохиным. Пермь, арест, тюрьма, полиция, наручники, задержание
Пермский краевой суд отказал в смягчении условий отбывания наказания Павла Федулева Фото:

Осужденный на 20 лет за убийства и мошенничество в Свердловской области рейдер Павел Федулев продолжит отбывать срок в колонии строгого режима. Соответствующее решение принял Пермский краевой суд, который отказал в смягчении условий отбывания наказания.

«В апелляции Федулев указал, что отбыл три четверти назначенного ему наказания, что позволяет ходатайствовать о замене вида наказания на любое более мягкое», — передает «Коммерсант» со ссылкой на решение суда. Осужденный просил более мягкого наказания, указывая на то, что обучается, читает книги в библиотеке, а также исправно работает.

В марте Чусовской городской суд уже отказал Федулеву в назначении более мягкого наказания вместо строгого режима заключения. Рейдер просил назначить ему исправительные работы.

Федулев находится в ИК-10 в Пермском крае. Он был осужден за убийства, создание ОПГ и мошенничество в 2011 году. В 1990-е годы Федулев контролировал крупные предприятия Свердловской области. В частности, преступник причастен к работе Екатеринбургского мясокомбината, Первоуральского новотрубного завода и других.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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