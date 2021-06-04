Суд ответил на просьбу смягчить наказание рейдеру Федулеву

Осужденный на 20 лет за убийства и мошенничество в Свердловской области рейдер Павел Федулев продолжит отбывать срок в колонии строгого режима. Соответствующее решение принял Пермский краевой суд, который отказал в смягчении условий отбывания наказания.
«В апелляции Федулев указал, что отбыл три четверти назначенного ему наказания, что позволяет ходатайствовать о замене вида наказания на любое более мягкое», — передает «
В марте Чусовской городской суд уже отказал Федулеву в назначении более мягкого наказания вместо строгого режима заключения. Рейдер просил назначить ему исправительные работы.
Федулев находится в ИК-10 в Пермском крае. Он был осужден за убийства, создание ОПГ и мошенничество в 2011 году. В 1990-е годы Федулев контролировал крупные предприятия Свердловской области. В частности, преступник причастен к работе Екатеринбургского мясокомбината, Первоуральского новотрубного завода и других.
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