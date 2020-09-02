Рейдер-убийца Павел Федулев нашел способ покинуть колонию

Знаменитый уральский рейдер Павел Федулев просит смягчить ему режим наказания. Информация об этом появилась на сайте суда города Чусовой Пермского края. Рассматривать прошение Федулева будет судья Ольга Ситникова.
«Материалы поступили, дата заседания пока не назначена», — сообщили URA.RU в суде.
Предметом ходатайства заключенного Федулева значится «изменение вида исправительного учреждения, назначенного по приговору». По данным URA.RU, рейдер просит заменить ему содержание в колонии строгого режима на колонию-поселение.
Аналогичную попытку Федулев предпринял год назад, и тогда она ему удалась: 10 июля 2019 Чусовской районный суд удовлетворил его ходатайство (причем, оно было поддержано прокурором). Однако надзорное ведомство спохватилось и уже через неделю опротестовало решение — в итоге 5 сентября Пермский краевой суд вернул преступника в колонию.
Павел Федулев — один из самых известных уральских рейдеров: в 90-е — начале нулевых под его контролем были крупнейшие предприятия (Екатеринбургский мясокомбинат, ГОК «Ванадий», Первоуральский новотрубный завод, Серовский металлургический комбинат, Баранчинский электромеханический завод). Федулев был депутатом облдумы, баллотировался в Госдуму.
В мае 2011 Федулев был осужден за убийства, организацию преступного сообщества и мошенничества и приговорен к 20 годам колонии строго режима. Наказание он отбывает в ИК-10 в поселке Всесвятский Пермского края. По данным агентства, перевод на «поселок» — подготовка к условно-досрочному освобождению бизнесмена. URA.RU нашло его спрятанные активы и пришло к выводу, что возвращение Федулева грозит крупным переделом рынка и конфликтами.