Власти Москвы предупредили о волне мигрантов

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Власти РФ рассказали о числе заявок на ввоз трудовых мигрантов Фото:

В ближайшее время по заявкам 13 компаний в столицу России приедут около 7 тысяч трудовых мигрантов. В основном это уроженцы Узбекистана, сообщил в кулуарах Петербургского международного экономического форума руководитель столичного департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

«Сейчас у нас одобрено заявок на ввоз 6800 мигрантов по заявкам от 13 компаний — в основном граждан из Республики Узбекистан», — цитирует РИА «Новости» слова Пуртова. Он отметил, что недавнее создание представительства миграционного центра в Узбекистане обусловлено высоким спросом на трудовую силу иностранцев. Уточняется, что ввоз трудовых мигрантов осуществляется по итогам одобрения московской межведомственной комиссией.

Ранее директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников выступил с предложением отправлять заключенных на стройки для трудовых мигрантов. В правительстве РФ данную идею поддержали, передает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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