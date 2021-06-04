Власти Москвы предупредили о волне мигрантов

Власти РФ рассказали о числе заявок на ввоз трудовых мигрантов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ближайшее время по заявкам 13 компаний в столицу России приедут около 7 тысяч трудовых мигрантов. В основном это уроженцы Узбекистана, сообщил в кулуарах Петербургского международного экономического форума руководитель столичного департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

«Сейчас у нас одобрено заявок на ввоз 6800 мигрантов по заявкам от 13 компаний — в основном граждан из Республики Узбекистан», — цитирует РИА «Новости» слова Пуртова. Он отметил, что недавнее создание представительства миграционного центра в Узбекистане обусловлено высоким спросом на трудовую силу иностранцев. Уточняется, что ввоз трудовых мигрантов осуществляется по итогам одобрения московской межведомственной комиссией.

Ранее директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников выступил с предложением отправлять заключенных на стройки для трудовых мигрантов. В правительстве РФ данную идею поддержали, передает агентство Nation News.