Онищенко выступил за постепенное сокращение новогодних праздников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
XV (15) съезд ЕР, Манеж. Москва, онищенко геннадий, портрет, съезд ер, единая россия
Геннадий Онищенко рассказал, когда появились длинные выходные в январе Фото:

В России необходимо постепенно сокращать новогодние праздники. Таким мнением с URA.RU поделился первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

«У нас есть с вами отпуска, у нас достаточное количество праздников, а вот эти десять дней это что? Праздник? Нет. Праздник у нас 1 января. Каникулы? Нет. У взрослых нет каникул. Отпуском это тоже не назовешь. Это встреча нового года? Такого решения в нашем законодательстве нет. Давайте постепенно будем сокращать это все», — сказал Онищенко.

Он напомнил, что длинные новогодние выходные появились в России в 90-е годы. По его словам, в то время людям нужна была отдушина. Сейчас же первые 10 дней января люди сидят дома, смотрят телевизор и злоупотребляют алкоголем, а бизнес, который хочет работать, этого делать не может.

Глава Минтруда Антон Котяков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что 31 декабря могут сделать выходным на постоянной основе. В прошлом году решение сделать этот день нерабочим принимали в каждом регионе самостоятельно.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...