Силовики предъявили обвинение замглавы челябинского минстроя

Следствие настаивает на аресте Ивана Белавкина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Уголовные дела в челябинском минстрое

Первому замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области Ивану Белавкину, задержанному сотрудниками УФСБ по региону, предъявлено обвинение по статье ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). 4 июня в Центральном райсуде Челябинска изберут меру пресечения Белавкину, сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

«По версии следствия, Белавкин получил более одного миллиона рублей от коммерсантов, которые занимались капитальным ремонтом котельной в Бердяуше Саткинского района. Момент взятки был зафиксирован», — сообщил URA.RU источник в силовых структурах. Следствие внесло в суд ходатайство о взятии Белавкина под стражу на два месяца. Заседание начнется с минуты на минуту, передает корреспондент URA.RU из здания суда.

Силовики задержали Белавкина утром 3 июня. Его увезли на допрос прямо с коллегии министерства. Ночь он провел в ИВС. Пресс-служба УФСБ распространила видео задержания чиновника.