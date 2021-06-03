03 июня 2021
02 июня 2021

Силовики предъявили обвинение замглавы челябинского минстроя

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по мусоркам. Челябинск, белавкин иван, крехтунов евгений
Следствие настаивает на аресте Ивана Белавкина Фото:
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Уголовные дела в челябинском минстрое

Первому замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области Ивану Белавкину, задержанному сотрудниками УФСБ по региону, предъявлено обвинение по статье ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). 4 июня в Центральном райсуде Челябинска изберут меру пресечения Белавкину, сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

«По версии следствия, Белавкин получил более одного миллиона рублей от коммерсантов, которые занимались капитальным ремонтом котельной в Бердяуше Саткинского района. Момент взятки был зафиксирован», — сообщил URA.RU источник в силовых структурах. Следствие внесло в суд ходатайство о взятии Белавкина под стражу на два месяца. Заседание начнется с минуты на минуту, передает корреспондент URA.RU из здания суда.

Силовики задержали Белавкина утром 3 июня. Его увезли на допрос прямо с коллегии министерства. Ночь он провел в ИВС. Пресс-служба УФСБ распространила видео задержания чиновника.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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