Депутат Александр Лобов обвинили чиновников из ХМАО в коррупции Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Поведение депутата Тюменской областной думы Александра Лобова (ЛДПР) рассмотрят на заседании парламентской комиссии по этике. Об этом URA.RU сообщил сам парламентарий. Вызов народный избранник связывает со своим выступлением на заседании облдумы 27 мая, во время которого он обвинил чиновников из ХМАО в коррупции.

«Пригласили на комиссию по этике, на которой будут рассматривать нарушение норм регламента. Когда я спросил о конкретной причине приглашения, мне ответили, что комиссия будет закрытой и причину я узнаю уже на ней. Сам я связываю вызов с моим последним выступлением, во время которого, как я считаю, регламент нарушали мои коллеги, а не я», — рассказал Лобов агентству. Заседание комиссии состоится 7 июня.

27 мая Лобов с трибуны обвинил чиновников из ХМАО в том, что они незаконно зарабатывают на строительстве соцобъектов, возводимых в Югре по программе «Сотрудничество». Высказывания депутата возмутили единороссов, которые выкриками с места обвинили либерал-демократа в голословности, а спикер парламента Сергей Корепанов лишил Лобова слова.

Глава комиссии по этике Владимир Нефедьев ответил URA.RU, что вызов Лобова связана с нарушением им ст. 70 регламента облдумы, запрещающий необоснованные обвинения. «Самое строгое, что может грозить Лобову- его лишат голоса на следующем заседании думы 17 июня. Но скорее всего, мы вынесем ему предупреждение. Если депутат признает свою неправоту, он должен публично объявить об этом на заседании», — объяснил Нефедьев.