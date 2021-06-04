Хуснуллин: космодром Восточный будут строить осужденные

По словам чиновника, «ГУЛАГа 2.0» в РФ не будет, ведь труд на стройках будет добровольным Фото: Роскосмос

На постройку космодрома «Восточный» будут привлекать заключенных. Заключенных необходимо привлекать для работы на стройках, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

По словам вице-премьера, в Москве и Подмосковье уже есть успешный эксперимент по привлечению 1,5 тысяч заключенных на стройку. «Сейчас на полигон „Восточный“ хотим попробовать привлечь людей из мест отбывания лишения свободы. Нам кажется, что это и для страны, и для заключенных плюс, так как они будут находиться в более комфортных условиях на стройке, а не в камере сидеть», — отметил Хуснуллин в интервью телеканалу РБК.

Чиновник также отметил, что «ГУЛАГа 2.0» в России точно не будет, так как весь труд зэков на стройках будет исключительно добровольным. «Человеку, находящемуся в местах лишения свободы, будет необходимо написать заявление о добровольном участии в строительстве космодрома», — подытожил он.

Ранее директор ФСИН Александр Калашников выступил с предложением отправлять заключенных на стройки для трудовых мигрантов. Переговоры с бизнесом по этому вопросу уже стартовали , передает информацию «Правда.ру». В правительстве РФ данную идею поддержали, передает агентство Nation News.