Полиция нашла тело туристки из Перми, убитой под Екатеринбургом

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего замгубернатора Пугина Сергея. Курган, зал суда, судебное заседание, полиция, клетка, конвой
Полиция обнаружила тело Анастасии Пыхтеевой Фото:

Полиция нашла тело туристки из Перми Анастасии Пыхтеевой, пропавшей в Свердловской области. Об этом сообщил источник с места событий.

«В Свердловской области нашли тело Пыхтеевой», — передает 66.RU со ссылкой на источник. Отмечается, что труп обнаружили на берегу реки Серьга. На границе парка «Оленьи ручьи». Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых в разговоре с URA.RU пообещал проверить достоверность информации.

Пыхтеева отправилась на сплав в Свердловской области 29 мая. Она оставила автомобиль в Михаловске и шла до места начала сплава. На следующей день ее ждали дома, однако Пыхтеева не вышла на связь. Полиция выяснила, что с ее карты совершались покупки. в результате следственных действий выяснилось, что в магазин с банковской картой Пыхтеевой приходили мужчина и женщина, живущие в лесу. Они задержаны и подозреваются в убийстве.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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