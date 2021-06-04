Полиция нашла тело туристки из Перми, убитой под Екатеринбургом

Полиция нашла тело туристки из Перми Анастасии Пыхтеевой, пропавшей в Свердловской области. Об этом сообщил источник с места событий.
«В Свердловской области нашли тело Пыхтеевой», — передает 66.RU со ссылкой на источник. Отмечается, что труп обнаружили на берегу реки Серьга. На границе парка «Оленьи ручьи». Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых в разговоре с URA.RU пообещал проверить достоверность информации.
Пыхтеева отправилась на сплав в Свердловской области 29 мая. Она оставила автомобиль в Михаловске и шла до места начала сплава. На следующей день ее ждали дома, однако Пыхтеева не вышла на связь. Полиция выяснила, что с ее карты совершались покупки. в результате следственных действий выяснилось, что в магазин с банковской картой Пыхтеевой приходили мужчина и женщина, живущие в лесу. Они задержаны и подозреваются в убийстве.
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