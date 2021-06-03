Полиция задержала возможных убийц туристки под Екатеринбургом. «Жили в палатке в парке»

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора Сергею Чебыкину. Курган, наручники
У подозреваемых нашли банковскую карту женщины Фото:

Полиция задержала двух подозреваемых в убийстве туристки Анастасии Пыхтеевой, приехавшей из Перми в Свердловскую область 29 мая. Об этом сообщил источник URA.RU, близкий к силовым ведомствам.

«Полицейские задержали подозреваемых в убийстве Пыхтеевой», — передает источник агентства. Их смогли выследить после того, как они расплатились в магазине, воспользовавшихся банковской картой Пыхтеевой. Они трижды делали покупки, приобретая коньяк и другие продукты.

Один из задержанных находится под домашним арестом. Он осужден за изнасилование несовершеннолетней.

Источник сообщил детали задержания. «Задержаны мужчина с женщиной, которые жили в палатке в природном парке „Оленьи ручьи“. Там их нашли сотрудники полиции», — рассказал источник. Он отметил, что тело Пыхтеевой еще не нашли.

В следственном управлении СК и ГУ МВД области воздержались от комментариев в интересах следствия. Информацию URA.RU в ведомствах не подтвердили и не опровергли.

Пыхтеева 29 мая отправилась в Свердловскую область из Перми. Она оставила автомобиль в городе Михайловске. Вернуться домой она должна была 30 мая. Однако информации о ней нет до сих пор. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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