Рогозин рассказал о зарплатах в «Роскосмосе»

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КосмоЁлка 2017-18, Роскосмос
Сотрудники «Роскосмоса» получают до 300 тысяч рублей, рассказал Дмитрий Рогозин Фото:

На предприятиях российской ракетно-космической отрасли специалисты получают зарплату в размере до 300 тысяч рублей. Этим поделился генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, ранее опубликовавший данные о своей годовой зарплате в более, чем 83 миллиона рублей.

«100 тысяч рублей получают хорошие специалисты, 150-200-300 тысяч — есть такие зарплаты на наших предприятиях», — сказал он в эфире радиостанции «Коммерсант-ФМ».

В День космонавтики, 12 апреля, президент Владимир Путин дал поручение значительно повысить зарплату космонавтам. По его словам, их доход должен составлять от 100 тысяч рублей.

Ранее стало известно о доходах самого Рогозина. За 2020 год он заработал свыше 83 миллионов рублей, что в два раза больше, чем в 2019 году. Тогда его годовой оклад составлял 44 млн 130 тысяч рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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