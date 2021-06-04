Власти объяснили, как бесплатно подключить дом к газу

Подключить дом к газу можно будет через МФЦ и Госуслуги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Для подключения газа к дому необходимо будет подать заявку через многофункциональные центры или с помощью портала «Госуслуг». Об этом заявил секретарь Генсовета «Единой России Андрей Турчак 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме во время обсуждения с губернаторами закона о бесплатной газификации.

«Документ давно ждали люди. Он вводит понятие „единый оператор газификации“. Совместно с регионами он должен проводить весь комплекс работ, связанный со строительством инфраструктуры „последней мили“ и обеспечивать техприсоединение. Радикально упрощаются все процедуры и сроки подключения. Один договор — „одно окно“. Подать заявку можно будет через МФЦ и с помощью Госуслуг», — отметил Турчак.

Андрей Турчак (справа) обсудил газификацию регионов с челябинским губернатором Алексеем Текслером (слева) и его коллегами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Программа социальной газификации может затронуть до двух миллионов домовладений по всей стране. К примеру, в Челябинской области это 80 тысяч домохозяйств, сообщил губернатор, секретарь отделения ЕР Алексей Текслер. В регионе с 1 июля дополнительно запустят свою программу поддержки социально незащищенных категорий населения в вопросах газификации. «В ее рамках одиноким пенсионерам, семьям с детьми-инвалидами и семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации, будем компенсировать заведение газа непосредственно в дом и все необходимое оборудование», — рассказал Текслер.

В Мурманской области социальная газификация существенно сократит платежи людей за коммунальные услуги и позволит развивать перерабатывающие производства, уверен секретарь реготделения «Единой России», губернатор Андрей Чибис. «Рассчитываем, что с учетом работы, которую мы ведем с Министерством энергетики, с „Газпромом“, в ближайшее время будет принято окончательное решение по источникам финансирования и строительства газопровода до Мурманска, до Арктики», — отметил Чибис.

Гендиректор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов заявил, что в рамках новой программы речь идет о цифровизации поставок газа, безопасном использовании его в быту, внедрении онлайн-сервисов. «Надеюсь на поддержку всех губернаторов и руководства партии в реализации серьезного, масштабнейшего, социально значимого и инфраструктурного проекта «Газификация регионов РФ», — сказал он.

Андрей Чибис отметил, что газификация позволит жителям снизить коммунальные платежи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Политологи положительно оценили инициативу «Единой России». Так, директор некоммерческого фонда «Институт социально-экономических и политических исследований» Дмитрий Бадовский назвал тему актуальной для многих субъектов РФ. «Это вопрос качества жизни людей, необходимости убрать ненужные и непонятные поборы, которые бывали часто в этой сфере. Это все более чем очевидная и востребованная в регионах тема», — сказал Бадовский.

В Фонде развития гражданского общества (ФоРГО) подчеркнули, что партия понимает общественный запрос в сфере газификации. «На дворе 2021 год, а у нас довольно много территорий, на которые газ еще не пришел и по совокупности причин газификация даже не планируется. Поэтому тема актуальная. И партия в силу политической логики учитывает общественные запросы и конвертирует их в соответствующие проекты и решения», — подчеркнул советник председателя правления ФоРГО Виталий Иванов.

«Единая Россия» разработала и внесла в Госдуму поправки о бесплатном доведении газа до участков — закон был принят 1 июня. Ранее партия направила соответствующее предложение президенту и глава государства поддержал его в послании.