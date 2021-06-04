Хинштейн пожаловался Генпрокурору на депутата-живодера из Кургана

Хинштейн просит проверить отказ в возбуждении дела против курганского экс-депутата Дениса Хахалова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн обратился к Генпрокурору Игорю Краснову и главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой проверить отказ в возбуждении уголовного дела против курганского экс-депутата Дениса Хахалова. Информацию он опубликовал в своем Telegram-канале.

Ранее появилась информация, что Следственный комитет не стал заводить уголовное дело на экс-депутата, который переехал на снегоходе раненого волка, снимая происходящее на видео. СК хочет прекратить расследование, сообщали «Аргументы недели».

«Сообщение об отказе в возбуждении уголовного дела вызвали большой общественный резонанс. Прошу вас провести проверку обоснованно», — написал Хинштейн в обращении.

Скандал разгорелся после публикации видео жестокой охоты на волков в Свердловской области с участием курганского депутата. Раненого зверя переехали снегоходом, после чего подвергли другим издевательствам. Хинштейн назвал Хахалова «депутатом-живодером», позже его исключили из ЕР. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала видео с этой охоты «зверским». Сам Хахалов заявил URA.RU, что охотился на законных основаниях с участием пяти егерей.