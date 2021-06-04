В свердловской тайге пропал мальчик 9 лет из Челябинской области

Ребенка ищут сотрудники полиции, спасатели и волонтеры Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В тайге под Североуральском (Свердловская область) пропал девятилетний ребенок из Челябинской области. Мальчик вместе с отцом и незарегистрированной туристической группой совершал подъем на Уральский хребет, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Свердловской области.

Сообщение о пропаже ребенка поступило в дежурную часть территориального ОВД 4 июня в районе десяти часов по местному времени. Мальчик по имени Кирилл потерялся во время спуска с горы в районе базы «Крив». Он был одет в темные брюки и синюю крутку.

«По предварительным данным, во время путешествия на гору протяженностью около 800 метров у 46-летнего мужчины (отца ребенка — прим. URA.RU) появились боли в правой ноге, в связи с чем около 17-00, возвращаясь обратно на базу, отец разрешил сыну самостоятельно вернуться к месту стоянки у подножья, так как сам быстро передвигаться не мог. После спуска с возвышенности выяснилось, что школьник пропал», — сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых. Самостоятельно найти ребенка туристы не смогли, поэтому обратились в полицию.

Сейчас мальчика разыскивают порядка 80 полицейских, в том числе кинолог со служебной собакой, а также волонтеры и специалисты МЧС. Руководитель ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков поручил создать в Североуральске вместе с муниципалитетом оперативный штаб по координации поиска. Отделы полиции в городах Ивдель, Серов, Краснотурьинск и Новая Ляля должны выделить дополнительный личный состав для помощи в розыске ребенка.

Как сообщил Горелых, сейчас поисковая группа использует громкоговорящие устройства. Планируется, что скоро они смогут применить квадрокоптер с тепловизором, а также вертолет для розыска мальчика с воздуха. По информации пресс-службы СКР по Свердловской области, следственным отделом по Североуральску СК России по данному факту проводится доследственная проверка. В рамках проводимых мероприятий осуществляется осмотр места происшествия, опросы граждан, находившихся в туристическом походе. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

9-летний ребенок потерялся во время спуска с горы Фото предоставлено руководителем пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерием Горелых