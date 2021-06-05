Иван Сафронов останется сотрудником «Роскосмоса» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что его советник, журналист Иван Сафронов останется сотрудником госкорпорации. Об этом Рогозин заявил на ПМЭФ. Сафронова при этом обвиняют в госизмене.

«Он продолжает оставаться нашим сотрудником до тех пор, пока не произойдут какие-то изменения в его судьбе по решению суда», — цитирует Рогозина ТАСС. Рогозин отметил, что стоит быть максимально аккуратными и не вмешиваться в судебный процесс. По его словам, компетентная защита собирает материалы. Рогозин надеется, что ситуация разрешится.

Сафронова задержали в июле 2020 года по подозрению в госизмене и работе на спецслужбы Чехии. Сафронов не признал вину и отказался сотрудничать со следствием. При этом материалы дела засекречены, а в Роскосмосе заявляли, что журналист не имел доступа к секретным сведениям. В конце апреля 2021 года суд продлил его арест до 7 июля, пишет RT.