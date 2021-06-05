Зам Мишустина рассказал о многомиллиардных долгах России. «Это очень мало»

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ПМЭФ-2014. Первые полдня. Лица. Санкт-Петербург, белоусов андрей, портрет
Андрей Белоусов считает госдолг России небольшим Фото:

Внешний госдолг России перед другими странами составляет около 80 миллиардов долларов. Об этом рассказал вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

«Внешний госдолг России сейчас составляет около 80 $ млрд, это очень мало», — цитирует Белоусова telegram-канал «Раньше всех. Ну почти». Вице-премьер отметил, что эта сумма составляет примерно 5% ВВП России.

Ранее Белоусов заявил, что российские металлургические компании за время пандемии «нахлобучили» государство на 100 миллиардов рублей. Позднее президент РФ Владимир Путин призвал бизнес не обижаться на слова вице-премьера.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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