Андрей Белоусов считает госдолг России небольшим Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Внешний госдолг России перед другими странами составляет около 80 миллиардов долларов. Об этом рассказал вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

«Внешний госдолг России сейчас составляет около 80 $ млрд, это очень мало», — цитирует Белоусова telegram-канал «Раньше всех. Ну почти». Вице-премьер отметил, что эта сумма составляет примерно 5% ВВП России.

Ранее Белоусов заявил, что российские металлургические компании за время пандемии «нахлобучили» государство на 100 миллиардов рублей. Позднее президент РФ Владимир Путин призвал бизнес не обижаться на слова вице-премьера.