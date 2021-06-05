Вице-премьер заявил, что металлурги РФ «устраивают вопли». До этого он обвинил их в «нахлобучивании»

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ПМЭФ-2018. Петербургский международный экономический форум 2018. Губернаторская панель. Санкт-Петербург, белоусов андрей
Андрей Белоусов снова раскритиковал металлургов Фото:

Металлурги «устроили вопли» из-за убытков в несколько десятков миллиардов рублей, в то время как власти выделяли триллионы на поддержку экономики в период пандемии коронавируса. Об этом первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил на ПМЭФ.

«Я им честно сказал: вы устроили какие-то вопли из-за нескольких десятков миллиардов рублей при вашем росте EBITDA и доходов. Мы спалили на этой истории, на поддержке [экономики в пандемию] 4 триллиона рублей, у вас ничего не взяв. Мы взяли у банков в виде заимствований», — цитирует РИА «Новости» Белоусова. Чиновник возмутился, что металлурги жаловались на повышенный налог на твердые полезные ископаемые (НДПИ). Решение о повышении этого налога приняли в 2020 году.

Ранее Белоусов заявил, что металлурги «нахлобучили» государство на 100 миллиардов рублей. Позднее президент России Владимир Путин просил не обижаться на вице-премьера и отметил, что тот высказался резко.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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