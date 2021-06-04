В гибели вахтовика в ЯНАО обвинили мастера дочки НОВАТЭКа

Уголовное дело передано в суд Фото: Илья Московец © URA.RU

Мастера участка тепловодоснабжения дочерней компании НОВАТЭКа «Тернефтегаз» обвинили в нарушении правил безопасности, что привело к смерти рабочего на месторождении в ЯНАО. Об этом сообщает пресс-служба окружного следственного комитета.

«В Красноселькупском районе перед судом предстанет мастер ЗАО „Тернефтегаз“, обвиняемый в нарушении правил безопасности при ведении работ, в результате чего погиб человек», — говорится в отчете на сайте ведомства. Обвиняемый свою вину не признал, но следствие собрало достаточно доказательств его вины и передало уголовное дело в суд.

В ПАО «НОВАТЭК» агентство направило официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

По данным следствия, сотрудники ЗАО «Тернефтегаз» проводили работы повышенной опасности по пропарке трубопровода пожарного водоснабжения от образовавшейся ледяной пробки на территории Термокарстового газоконденсатного месторождения. Руководитель, ответственный за технологический процесс и правила безопасности, допустил слесаря-ремонтника к выполнению огневых работ с помощью углошлифовальной машины по резке трубопровода, внутри которого из-за образовавшихся ледяных пробок создалось высокое давление. Произошла разгерметизация трубопровода с направленным гидравлическим ударом воздушно-водяной эмульсии, потоком которого был смертельно травмирован 35-летний мужчина.