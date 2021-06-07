Путин подписал закон о выходе РФ из договора по открытому небу

Россия вышла из договора по открытому небу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия вышла из договора по открытому небу (ДОН). Соответствующее распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин.

«Денонсировать договор по открытому небу, подписанный в городе Хельсинки 24 марта 1992 года», — указано в документе, опубликованном на портале правовой информации. Инициативу ранее поддержали Совет Федерации и Государственная дума.

Госдума единогласно приняла закон о денонсации ДОН 9 мая. Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года 23 государствами ОБСЕ, Россия также ратифицировала договор. Его участники могут облетать территории других стран с целью контроля военной деятельности. В 2020 году экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не вернется к участию в Договоре по открытому небу, пишет сайт MK.RU .

В Кремле уточнили, что из-за данного решения Белого дома Россия денонсировала договор. «США под надуманным предлогом вышли из договора, что существенно нарушило баланс интересов государств. <…>Таким образом, был нанесен серьезный ущерб соблюдению Договора и его значимости в укреплении доверия и транспарентности, возникла угроза национальной безопасности РФ», — объясняются причины выхода из договора на сайте Кремля. Политологи ранее подчеркивали, что такой шаг России показывает жесткость Москвы по отношению в Вашингтону, пишет Life .