Навальный отказался от исков к колонии в Покрове

Навальный отказался от части претензий к исправительной колонии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Алексей Навальный отказался от некоторых своих претензий к ИК-2 во Владимирской области. Об этом осужденный заявил в ходе судебного заседания.

«Я хотел бы отозвать иск, потому что мы сейчас в той точке, где мы юридически установили, что никакой цензуры нет. По сути, мы всего добились, я отказываюсь от иска», — сказал Навальный по видеосвязи в Петушинском районном суде Владимирской области.

Оппозиционер четыре раза подавал иски на колонию в городе Покров, в которой отбывает срок. В них Навальный жаловался на невыдачу книг, цензуру газет и признание его склонным к побегу. В обращении к суду 7 июня осужденный признал, что сотрудники колонии не вырезали статьи из газет.

Обновлено в 13:21 Навальный отказался от второго иска к колонии. Он отменил свою жалобу на отказ в выдаче ему книг.

Навальный вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение, 17 января. Незадолго до этого ФСИН попросила суд заменить условный срок Навального по делу «Ив Роше» на тюремное заключение, так как он не приходил отмечаться в правоохранительные органы, тем самым нарушая правила поведения при условном сроке. В колонии на осужденного завели еще несколько уголовных дел, пишет RT.

В личном деле указано, что Навальный склонен к побегу, пишет « Федеральное агентство новостей ». Блогер пытался оспорить это решение, но суд оставил его в списках склонных к побегу.