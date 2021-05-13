Навальный подал четвертый иск к колонии в Покрове

На встрече с блогером адвокатам не дают пользоваться телефоном и компьютером Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Блогер Алексей Навальный подал иск в Октябрьский районный суд Владимира к администрации исправительной колонии №3 в городе Покрове (Владимирская область), где он отбывает наказание. Об этом сообщает его адвокат Вадим Кобзев.

«За весь период содержания Навального в ИК-3 адвокаты посещали его практически каждый день и требовали разрешить пронести телефон и ноутбук. Каждый раз нам отказывали. Навальный просит признать действия колонии по запрету технических средств незаконными», — рассказал Кобзев «Новой газете». Иск подан от имени Навального в Октябрьский суд Владимира.

Защитник отмечает, что адвокатам по всей России сейчас разрешено проносить на встречи в колонии телефоны и компьютеры. Таким образом, осужденный Навальный в ИК-2 якобы не получает квалифицированную юридическую помощь.

URA.RU пыталось получить оперативный комментарий от пресс-службы суда, куда подан иск, и областного ГУФСИН. На звонки корреспондента не ответили. Редакция направила запрос в ведомство.

Ранее Навальный подал еще три иска к колонии. Он пожаловался на невыдачу книг, цензуру газет и признание его склонным к побегу. Все три иска суд принял к производству.

Навальный вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение, 17 января. Незадолго до этого ФСИН попросила суд заменить условный срок Навального по делу «Ив Роше» на тюремное заключение, так как он не приходил отмечаться в правоохранительные органы, тем самым нарушая правила поведения при условном сроке. Навального задержали в аэропорту Шереметьево сразу после прилета. Суд приговорил блогера Алексея Навального к 2,8 года заключения. Блогер находится в покровской ИК три месяца. В Совете Европы потребовали освободить Навального, а в Эстонии задумались о предоставлении политического убежища осужденному.