Экс-депутата Гудкова отпустили из полиции

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Дмитрия Гудкова задержали 1 июня Фото:

Экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова освободили из изолятора временного содержания. Об этом сообщила супруга политика Валерия.

«Дмитрия высадили у „Макдоналдса“ на [станции метро] „Пушкинской“. Он свободен», — написала жена экс-депутата в его telegram-канале. Информацию об освобождении «Открытым медиа» подтвердил адвокат Гудкова Михаил Бирюков.

Обыски у Дмитрия Гудкова проводились в рамках дела о причинении имущественного вреда, пишет агентство Nation News. Он был задержан 1 июня по подозрению в неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015—2017 годах. По данным источников, в квартире Гудкова во время обыска обнаружили 50 патронов от пистолета Макарова. Бывшему парламентарию может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее Гудков заявлял, что планирует участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году. Политик говорил, что выдвинется от партии «Яблоко» кандидатом по Тушинскому округу, где пять лет назад проиграл выборы экс-главе Роспотребнадзора Геннадию Онищенко.

Обновлено в 22:40.

Тетю Гудкова, проходящую по делу о невыплаченной аренде, также освободили. Как уточняется в telegram-канале политика, женщину отпустили без избрания меры пресечения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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