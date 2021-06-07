Песков ответил на слухи о финансировании NEXTA главой «Уралхима»

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ПМЭФ-2021. Первый день, . Санкт-Петербург, песков дмитрий, собянин сергей, пмэф, 2021
В Кремле отреагировали на слухи о финансировании белорусской оппозиции Фото:

Владельца компании «Уралхим» Дмитрия Мазепина никто конкретно не обвинял в том, что он спонсировал белорусский оппозиционный telegram-канал NEXTA. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на недавние слова основателя издания Романа Протасевича.

Ранее основатель портала Протасевич сообщил, что NEXTA получал финансирование от уральской компании, связанной с горной добычей и являющейся «прямым конкурентом другого известного российского бизнесмена Михаила Гуцериева». Песков подчеркнул, что в Белоруссии должны прояснить, кого Протасевич имел в виду.

«Мазепина же никто ни в чем не обвинял, фамилия не произносилась Протасевичем? Он должен прояснить или белорусская сторона должна прояснить, о ком речь идет. Связанный с Уралом Мазепин сказал, что не имеет и не может иметь к этому отношения. Наверно, о ком-то другом речь идет», — сказал представитель Кремля во время общения с журналистами.

Протасевич был арестован 23 мая, после того, как самолет, на котором он летел из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске. Верховный суд Беларуси признал telegram-канал NEXTA и его логотип экстремистскими.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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