Песков ответил на слухи о финансировании NEXTA главой «Уралхима»

Владельца компании «Уралхим» Дмитрия Мазепина никто конкретно не обвинял в том, что он спонсировал белорусский оппозиционный telegram-канал NEXTA. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на недавние слова основателя издания Романа Протасевича.
Ранее основатель портала Протасевич сообщил, что NEXTA получал финансирование от уральской компании, связанной с горной добычей и являющейся «прямым конкурентом другого известного российского бизнесмена Михаила Гуцериева». Песков подчеркнул, что в Белоруссии должны прояснить, кого Протасевич имел в виду.
«Мазепина же никто ни в чем не обвинял, фамилия не произносилась Протасевичем? Он должен прояснить или белорусская сторона должна прояснить, о ком речь идет. Связанный с Уралом Мазепин сказал, что не имеет и не может иметь к этому отношения. Наверно, о ком-то другом речь идет», — сказал представитель Кремля во время общения с журналистами.
Протасевич был арестован 23 мая, после того, как самолет, на котором он летел из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске. Верховный суд Беларуси признал telegram-канал NEXTA и его логотип экстремистскими.
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