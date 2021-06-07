«Уралхим» не занимался финансированием оппозиционного NEXTA. Об этом сообщил владелец компании Дмитрий Мазепин.
«Что касается вопроса о финансировании Nexta, ни я, ни мои компании никогда не финансировали вышеуказанный telegram-канала», — пишет РБК, цитируя Мазепина. Он подчеркнул, что ему неприятно говорить про финансирование telegram-канала, потому что это противоречит его политическим взглядам.
Один из основатель портала NEXTA Роман Протасевич был арестован по обвинению в организации массовых беспорядков. Он заявил, что белорусское оппозиционное СМИ Nexta получало финансирование от уральской компании, связанной с горной добычей и являющейся «прямым конкурентом другого известного российского бизнесмена Михаила Гуцериева». Какой именно, он не уточнил.
Протасевич был арестован 23 мая, после того, как самолет, на котором он летел из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске. Верховный суд Беларуси признал telegram-канал NEXTA и его логотип экстремистскими.
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