В России поменяли правила полетов за границу

Авиакомпании проверят на здоровую конкуренцию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министерство транспорта Российской Федерации разработало новый порядок допуска авиакомпаний к международным маршрутам во время пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Федеральная антимонопольная служба.

«Новый порядок исключает необоснованные критерии отбора и возможность внеконкурсного рассмотрения вопроса о передаче допуска от одного перевозчика другому. В нем установлены критерии и обеспечена информационная открытость подведения итогов подсчета баллов, набранных перевозчиком», — сообщается на официальном сайте ведомства.

Причина этого решения — требования ФАС. Ранее положения допуска авиаперевозчиков создавали дискриминационные условия. Теперь же внесенные изменения должны создать прозрачность отбора на рейсы за границу и способствовать здоровой конкуренции.

В конце мая стало известно, что Турция предложила России возобновить авиасообщение. Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой отметил, что туристы в основном прилетают в Анталью, Бодрум, Даламан и реже в Измир. Предлагается начать полеты в эти аэропорты, а после — распространить на всю Турцию, уточняют Vse42.