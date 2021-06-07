В России поменяли правила полетов за границу

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Самолёт Аэрофлота в ливрее Добролета. Екатеринбург, ввс россии, военный самолет, ту-214
Авиакомпании проверят на здоровую конкуренцию Фото:

Министерство транспорта Российской Федерации разработало новый порядок допуска авиакомпаний к международным маршрутам во время пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Федеральная антимонопольная служба.

«Новый порядок исключает необоснованные критерии отбора и возможность внеконкурсного рассмотрения вопроса о передаче допуска от одного перевозчика другому. В нем установлены критерии и обеспечена информационная открытость подведения итогов подсчета баллов, набранных перевозчиком», — сообщается на официальном сайте ведомства.

Причина этого решения — требования ФАС. Ранее положения допуска авиаперевозчиков создавали дискриминационные условия. Теперь же внесенные изменения должны создать прозрачность отбора на рейсы за границу и способствовать здоровой конкуренции.

В конце мая стало известно, что Турция предложила России возобновить авиасообщение. Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой отметил, что туристы в основном прилетают в Анталью, Бодрум, Даламан и реже в Измир. Предлагается начать полеты в эти аэропорты, а после — распространить на всю Турцию, уточняют Vse42.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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