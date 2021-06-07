07 июня 2021

Альянс турагентств заявил о росте цен на отдых на Кипре. «100 тысяч только за перелет»

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Лимассола, Гирне, Куриона и Продромоса. ТРСК и Республика Кипр, берег моря, грот белый камень, средиземное море
В Альянсе турагентств выступили за открытие Кипра для организованного туризма Фото:

Отдых на Кипре подорожает после отмены грузопассажирских рейсов. Сумму, которую туристы отдавали за полный пакет, теперь придется заплатить только за перелет. Об этом URA.RU сообщила исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.

«Теперь мы получим вот что: если раньше турист мог отдохнуть на Кипре за 100 тысяч рублей с учетом перелета, трансфера, проживания и страховки, то теперь турист заплатит 100 тысяч только за авиабилет», — объяснила Осипова. По ее мнению, данное направление необходимо открыть для организованного туризма.

До получения уведомления от Ростуризма о том, что туристов нельзя допускать на грузопассажирские рейсы, турагенты имели право оказывать услуги по покупке билетов, так как те находились в открытой продаже. С данным видом перевозок запрещено оформлять туристический пакет. Власти Кипра заявляли, что готовы принимать туристов из РФ.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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