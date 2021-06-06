06 июня 2021
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Курганская область вышла в лидеры рейтинга Генпрокуратуры

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры присечения фигурантам уголовного дела о мошенничестве. Курган, арест, наручники
В Курганской области снизилось число преступлений Фото:

Курганская область попала в топ-3 регионов России — лидеров по снижению уровня преступности. Такие данные содержатся в отчете о состоянии преступности в январе—апреле 2021 года, который опубликовала Генпрокуратура РФ.

«Среди 39 субъектов Российской Федерации, где отмечается спад регистрации криминальных деяний, выделяются Еврейская автономная область (-16,1%, 1,1 тыс.), Смоленская (-15%, 4,7 тыс.) и Курганская (-14,6%, 5 тыс.) области», — говорится в отчете ведомства. В Курганской области за четыре месяца 2021 года зарегистрировано 4967 преступлений. Из них тяжких и особо тяжких — 1237 (минус 20% к аналогичному периоду 2020 года). Раскрываемость преступлений в регионе составила 77,4%, что выше среднероссийской на 18,8%. Среди раскрытых преступлений по видам лидируют коррупционные — 98,8%.

По статьям, связанным с убийством (ст.ст. 105—107 УК РФ) раскрываемость указана 100%. Наименьший процент раскрываемости у курганских правоохранительных органов зарегистрирован по мошенничеству (39%).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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