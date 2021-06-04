Блогера Петрова, оскорбившего Новый Уренгой, встретили силовики

В Новый Уренгой Андрей Петров прилетел 7 июня Фото: Instagram Андрея Петрова

Скандальный блогер Андрей Петров, который прилетел в Новый Уренгой, предварительно назвав его нецензурным словом, передвигается по городу в сопровождении силовиков. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах.

«Местным жителям очень не понравилось высказывание Петрова об их городе. По соцсетям быстро разошлась информация о его прилете, и в аэропорту блогера уже ждали. Поэтому для его же безопасности было решено приставить силовиков», — сообщает инсайдер.

Известно, что Петров прилетел в Новый Уренгой в компании двух подруг. Общаться с прессой и местными жителями он не стал. Ранее URA.RU сообщало, что в своем instagram-аккаунте блогер нецензурно высказался о Новом Уренгое. Также Петров у себя на странице заявил, что решение прилететь в Новый Уренгой пришло его компании после множества выпитых коктейлей.