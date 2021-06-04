04 июня 2021
03 июня 2021

Блогера Петрова, оскорбившего Новый Уренгой, встретили силовики

© Служба новостей «URA.RU»
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В Новый Уренгой Андрей Петров прилетел 7 июня Фото:

Скандальный блогер Андрей Петров, который прилетел в Новый Уренгой, предварительно назвав его нецензурным словом, передвигается по городу в сопровождении силовиков. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах.

«Местным жителям очень не понравилось высказывание Петрова об их городе. По соцсетям быстро разошлась информация о его прилете, и в аэропорту блогера уже ждали. Поэтому для его же безопасности было решено приставить силовиков», — сообщает инсайдер.

Известно, что Петров прилетел в Новый Уренгой в компании двух подруг. Общаться с прессой и местными жителями он не стал. Ранее URA.RU сообщало, что в своем instagram-аккаунте блогер нецензурно высказался о Новом Уренгое. Также Петров у себя на странице заявил, что решение прилететь в Новый Уренгой пришло его компании после множества выпитых коктейлей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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