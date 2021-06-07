В Женеве ввели ограничения из-за встречи Путина и Байдена

В город постепенно стягивают военную технику Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Во время встречи российского лидера Владимира Путина и главы США Джо Байдена, с 16 по 18 июня, ряд общественных пространств в Женеве будет закрыт. Об этом рассказали в администрации двух городских парков.

«Да, парк „Ла-Гранж“ закрывается по 18 июня, и „О-Вив“ тоже», — приводит информацию ТАСС. Ряд швейцарских СМИ сообщает, что встреча глав государств пройдет именно там, дополняет MK.RU .

Кроме того, в Женеву постепенно стягивают военную технику: полиция берет ее в аренду для обеспечения безопасности предстоящей встречи. На пляже города могут разместить зенитную установку, передает Ytro.ru .

Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня. Ради этого Байден отменил встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Президент США не хочет раздражать российскую сторону перед предстоящими переговорами. Он также заявлял, что Вашингтон не стремится к конфликту с Москвой, а напротив — хочет стабильных отношений. На предстоящей встрече с президентом РФ Байден намерен обсудить тему прав человека, поясняет RT.