В Женеве ввели ограничения из-за встречи Путина и Байдена

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День города. Курган , запрет, проход запрещен, ограничение, ограничительная лента, женщина
В город постепенно стягивают военную технику Фото:

Во время встречи российского лидера Владимира Путина и главы США Джо Байдена, с 16 по 18 июня, ряд общественных пространств в Женеве будет закрыт. Об этом рассказали в администрации двух городских парков.

«Да, парк „Ла-Гранж“ закрывается по 18 июня, и „О-Вив“ тоже», — приводит информацию ТАСС. Ряд швейцарских СМИ сообщает, что встреча глав государств пройдет именно там, дополняет MK.RU.

Кроме того, в Женеву постепенно стягивают военную технику: полиция берет ее в аренду для обеспечения безопасности предстоящей встречи. На пляже города могут разместить зенитную установку, передает Ytro.ru.

Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня. Ради этого Байден отменил встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Президент США не хочет раздражать российскую сторону перед предстоящими переговорами. Он также заявлял, что Вашингтон не стремится к конфликту с Москвой, а напротив — хочет стабильных отношений. На предстоящей встрече с президентом РФ Байден намерен обсудить тему прав человека, поясняет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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