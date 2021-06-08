Российскому бизнесу дадут льготы за трудоустройство зэков

Малые и средние предприятия в России планируют сделать социальными, если они трудоустроят заключенных Фото: Анна Майорова © URA.RU

Госдума планирует рассмотреть во втором чтении законопроект о признании малых и средних предприятий социальными, если они трудоустроят заключенных и заключат договор с учреждением уголовно-исполнительной системы. Об этом сообщил один авторов законопроекта, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев.

«Предлагается включить в категорию социальных предпринимателей те предприятия малого и среднего бизнеса, которые обеспечивают занятость людей, приговорённых к лишению свободы и принудительным работам в период отбывания наказания. Предприятию нужно будет заключить договор с учреждением уголовно-исполнительной системы», — цитирует «Парламентская газета» Васильева. Он отмечает, что в случае организации производства предпринимателями на территории учреждений УИС, у осуждённых появится возможность обучения и дальнейшей работы на современном оборудовании.

Осужденные начнут осваивать новые профессии, что в будущем повлияет на их трудоустройство после освобождения, считает политик. Васильев подчеркнул, что законопроект будет способствовать социализации заключённых, профилактике рецидивов в преступности и более активному возмещению ущерба пострадавшим за счёт зарплаты заключённых.

Ранее глава ФСИН России Александр Калашников выступил с инициативой создать исправительные центры для осужденных на крупных объектах, где не хватает рабочей силы, и заменить ими трудовых мигрантов, напоминает RT. Так, на постройку космодрома «Восточный» будут привлечены заключенные. По словам вице-премьера России Марата Хуснуллина, в Москве и Подмосковье уже есть успешный эксперимент по привлечению полутора тысяч заключенных для работы на стройках.