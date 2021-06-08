Сенатор: для государства пенсионеры не на первом месте

Сенатор высказался об индексации пенсий работающим гражданам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти РФ отдают приоритет в своей работе семьям с детьми, поэтому работающим пенсионерам не индексируют пенсии. Об этом заявил председатель Союза пенсионеров России и первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

«Все-таки проблемы с бюджетом имеют место, и когда выбор идет о том, кому в приоритетах сейчас требуется оказать первоочередную помощь и поддержку, приоритет — это семьи с детьми», — сообщил Рязанский в эфире «Говорит Москва». Так он ответил на вопрос об отсутствии индексации пенсии у работающих пенсионеров.

Рязанский отметил, что временные ограничения в индексациях пенсий ввели потому, что у работающих пенсионеров есть доход, но приоритет сейчас у тех, кто больше нуждается. По словам сенатора, в будущем решат проблему индексации пенсий. «У меня есть твердая уверенность, что это все равно состоится. При первой же возможности такая индексация будет произведена, потому что это справедливо», — сказал он.

Пенсии работающему старшему поколению перестали индексировать в 2016 году для уменьшения дефицита пенсионного фонда, пишет «Национальная служба новостей». В правительстве не одобрили законопроекты депутатов и не предложили свои варианты. Ранее Федерация независимых профсоюзов (ФНПР) обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий работающим гражданам. Предлагается вернуть недоплаченные суммы и восстановить индексацию.