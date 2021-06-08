Владимир Жириновский вспомнил о первых выборах президента России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Условия на первых выборах президента России, когда победил Борис Ельцин, были неравными. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Якобы победил Ельцин. Но равные условия создавать надо. Ельцин выступает 24 часа на телевидении, я четыре часа. Ему доллары самолетами везут, сотни миллионов и раскидывают по всей стране. Все артисты [были] за него», — заявил Жириновский на заседании Госдумы, которое транслировалось на сайте нижней палаты парламента.

По его словам, на первых выборах была подтасовка. «Мне товарищи из ведомств сказали, что он не выиграл выборы. Еще первые свои выборы. Уже тогда была подтасовка», — отметил Жириновский. Также он рассказал, что на вторых выборах регионы голосовали за лидера КПРФ Геннадия Зюганова, а через несколько недель уже были против него. «Что произошло? Намекнули, запугали, подкупили. И уже другой результат», — добавил Жириновский.

Ранее бывший зять Ельцина Алексей Дьяченко рассказал, как чуть не сорвались выборы президента в 1996 году. По его словам, он первым предупредил Ельцина о происшествии с коробками из-под принтеров Xerox. Силовики заметили, как функционеры предвыборного штаба Ельцина выносили из Дома правительства коробки с деньгами. Якобы это были коррупционные источники финансирования кампании.