Бизнесмены Магнитогорска выиграли суд у мэрии из-за взрыва дома

Часть магазина снесли в марте 2019 года Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Взрыв в многоэтажном жилом доме в Магнитогорске

Арбитражный суд Челябинской области 8 июня удовлетворил иск собственников магазина «Зори Урала» к мэрии Магнитогорска. Бизнесмены требовали признать рыночную стоимость магазина, часть которого была снесена после взрыва бытового газа в доме 164 на проспекте Карла Маркса 31 декабря 2018 года.

«Иск удовлетворить полностью», — указано в базе данных суда. Полный текст решения будет выложен позже. В иске указано, что владельцы магазина просили признать рыночную стоимость снесенной части объекта на сумму 67,9 млн рублей. Бизнесмены не согласились с заключением соглашения с мэрией об изъятии поврежденного имущества для муниципальных нужд.

Часть магазина в цокольном этаже, уцелевшем после обрушения одного подъезда и демонтажа соседних, снесли в марте 2019 года.На месте снесенных подъездов и части магазина обустроен сквер памяти погибших при взрыве дома. 33% долей ООО «Зори Урала» принадлежат семье бизнесмена, директора компаний «Магнитострой» и «Гринфлайт» Олега Лакницкого, инициировавшго иск к мэрии. Остальными долями владеют бизнесмены Марина Морозова, Татьяна Волкова и Алексей Кузьмин.

«Мне было важно оценить стоимость объекта, которая была снесена. Пришлось провести целый ряд экспертиз, — заявил URA.RU Лакницкий. — Я пока не принял решения, что буду делать дальше с постановлением суда». В мэрии Магнитогорска URA.RU пообещали предоставить комментарий позже.

Рано утром в доме 164 на Карла Маркса рухнул целый подъезд. Под завалами погибли 39 человек. Основной версией остается взрыв газа. Рухнувшую секцию и две соседних полностью демонтировали, жители получили компенсации за потерянные квартиры.