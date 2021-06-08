Главой российских риелторов стала свердловчанка

Ирина Зырянова займет пост президента Российской гильдии риелторов Фото: страница Ирины Зыряновой в Facebook

Вице-президент Уральской палаты недвижимости Ирина Зырянова возглавит Российскую гильдию риелторов (РГР). Ее избрали новым президентом-электом на ежегодном съезде организации, сообщили URA.RU в пресс-службе УПН. До этого Зырянова была членом правления гильдии от Екатеринбурга.

«Зырянова в своей предвыборной программе сказала, что работу на новом посту намерена посвятить развитию профессии риелтора, повышению ее значимости в обществе», — говорится в сообщении пресс-службы палаты недвижимости. В пресс-службе Российской гильдии риелторов подтвердили победу свердловчанки: «Президент-электом избрана Ирина Зырянова». Решение было принято на XXXII съезде гильдии в Сочи.

Официально Зырянова вступит в должность только в 2022 году, когда нынешний президент РГР Игорь Горский. До момента передачи власти она должна войти в курс дел и подготовиться к исполнению обязанностей. Оперативно связаться с Зыряновой URA.RU не удалось, она не ответила по рабочему номеру.

Уроженка Свердловской области Ирина Зырянова окончила УрГУ, а также российско-голландскую программу в Государственном университете управления в Москве. С 2005 года она работала в крупнейших риелторских компаниях Екатеринбурга. С 2017 по 2018 год Зырянова была президентом Уральской палаты недвижимости.